«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не удивит возрастным рейтингом

На сайте FilmRatings опубликовали возрастной рейтинг долгожданного «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Картину можно смотреть детям от 13-ти лет — абсолютно стандартная ситуация для фильмов Marvel. Такой же рейтинг получила и первая лента с Бенедиктом Камбербетчем.

Фото: FilmRatings.com

Описание гласит, что в сиквеле зрители увидят «интенсивное насилие, пугающие образы и ругательства». Сюжет «В мультивселенной безумия» расскажет про мультивселенную, с которой начались проблемы после событий «Нет пути домой». Доктору Стрэнджу придётся столкнуться со злом и побороть его ради спасения своей собственной вселенной.

Премьера ленты состоится 6 мая, но не в России. Ранее Marvel показала стильные постеры с героями фильма.

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