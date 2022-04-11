Появились постеры с персонажами сиквела «Доктора Стрэнджа»

11 апреля Marvel Studios опубликовала несколько постеров с персонажами фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». На них изображены главные герои ленты.
Многие пользователи в комментариях отметили, что постеры действительно получились достойными и подходящими под тон фильма. Также люди упомянули ужасные рекламные материалы «Человека-паука: Нет пути домой».
Сюжет ленты расскажет про мультивселенную, с которой начались проблемы после событий «Нет пути домой». Доктору Стрэнджу придётся столкнуться со злом и побороть его ради спасения своей собственной вселенной.
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг, Рэйчел МакАдамс и Сочил Гомес. Премьера ленты состоится 6 мая, но не в России.
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