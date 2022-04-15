Онлайн бесплатной Halo Infinite в Steam упал ниже сборника The Master Chief Collection
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По данным сервиса SteamDB, 14 апреля онлайн бесплатной Halo Infinite в магазине Valve упал до 7842 игрока. В то время как показатели платного сборника из множества игр серии Halo: The Master Chief Collection составил 9123 человека.
Показатели Infinite впервые оказались ниже, чем у проекта 3-летней давности — именно тогда сборник вышел на ПК. Падение онлайна, скорее всего, связано в первую очередь с отсутствием контента в мультиплеере и обещанного кооператива. Ситуацию может исправить новый рейтинговый сезон Lone Wolves. Авторы добавят в игру новые карты, режимы и боевой пропуск. Старт сезона запланирован на 3 мая.
Новость по темеДля Halo Infinite представили второй сезон — Lone Wolves
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