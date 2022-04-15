В новом дополнении для Age of Empires 2 появятся индийские цивилизации

Разработчики Age of Empires II: Definitive Edition представили расширение Dynasties of India. Оно добавит в игру 3 новые индийские цивилизации. Выход дополнения состоится 28 апреля.

DLC позволит сыграть за бенгальцев, дравидов и гурджаров. Для каждой из них выйдет сюжетная кампания. Также дополнение добавит в игру 9 новых юнитов, 15 заданий и новые достижения.

Age Of Empires II: Definitive Edition в данный момент недоступна в российском Steam из-за ухода Microsoft с рынка, однако в дополнении заявлена поддержка русского языка. Расширение также будет доступно в PC Game Pass, который продолжает работать на территории РФ.

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