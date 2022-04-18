В «Человеке-пауке: Нет пути домой» использовали сцены из предыдущих фильмов про героя

Во время просмотра «Человека-паука: Нет пути домой» некоторые фанаты паучьей вселенной заметили, что сцены с Песочным человеком и Ящером сильно напоминают аналогичные моменты из оригинальных картин с героями. На это намекали и титры фильма, в которых артистов почему-то не упомянули.

Оказалось, что подозрения были не напрасны — актёры Рис Эванс и Томас Хейден Черч действительно не снимались в «Нет пути домой». Авторы ленты использовали старые кадры из фильмов Сэма Рэйми и Марка Уэбба. Об этом специалисты по спецэффектам из студии Digital Domain рассказали изданию Corridor Crew.

У нас не было доступа ни к Рису Эвансу, ни к Томасу Хейдену Черчу, поэтому мы использовали кадры из предыдущих фильмов. В ленте много CG-графики, особенно в сцене преображения Песочного человека в свою человеческую форму. Нам пришлось использовать некоторые хитрости, чтобы вписать героев в сцену с другим освещением.

Таким образом, авторы официально подтвердили, что некоторые элементы «Нет пути домой» действительно были напрямую взяты из прошлых картин о Паучке.

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