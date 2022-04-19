Сборная НИУ «МЭИ» по киберспорту выиграла Московские спортивные студенческие игры

На днях завершился чемпионат Московских спортивных студенческих игр. В отрасли «киберспорт», которая в этом году стала дебютной, победу одержала сборная Национального исследовательского университета «МЭИ».

В турнире принимали участие сильнейшие представители вузов столицы и Московской области. Киберспортсмены соревновались в четырех играх: Hearthstone, FIFA 22, League of Legends и Dota 2.

НИУ «МЭИ» стал единственным университетом, чьи представители стали призёрами сразу в трёх видах программы из четырех. Киберспортсмены заняли 3 вторых места – в FIFA 22, Dota 2 и League of Legends, благодаря чему заняли первое общекомандное место среди лучших вузов Москвы и Подмосковья.

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