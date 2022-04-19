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В Fortnite появился дядя Человека-паука

В Fortnite появился дядя Человека-паука
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Epic Games выпустила второе крупное обновление текущего сезона Fortnite, с которым появилось не так уж и много нового. Мы тезисно расскажем о самом важном патча 20.20.

  • Теперь владельцы боевого пропуска могут открыть Бродягу, дядю Майлза Моралеса из «Человека-паука». Подразумевается, что в ближайшее время добавят ещё каких-то тематических героев Marvel. Возможно, самого Майлза.
  • Битва за Коварный каньон закончилась, а дирижабль упал в океан. Теперь началось сражение за Пломбирный перекрёсток.
  • Появился однозарядный дробовик «Рейнджер» с высокой дальностью.
  • С 22 по 25 апреля вернут буги-вуги бомбы и переносные разломы. С 25 апреля начнётся голосование, по итогам которого останется только один гаджет.
  • С 22 апреля начнутся испытания тайного агента Истока. При выполнении всех четырёх дадут кирку «Тайная кувалда».
  • Ко Дню Star Wars (4 мая) в магазин вернут множество тематических персонажей — Кайло Рена, Рей, Финна и других.

С 22 апреля в игре появятся новые гаджеты: буги-вуги-бомбы, заставляющие противника пуститься в пляс, и спасительные карманные разломы. А в понедельник игрокам предстоит голосованием решить, какой из предметов станет добычей на новом острове.

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