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Юэн Макгрегор в образе Оби-Вана Кеноби украсил обложку журнала Total Film

Оби-Ван Кеноби украсил обложку журнала Total Film
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22 апреля издание Total Film показало обложку своего свежего журнала. Её украсил Юэн Макгрегор в образе Оби-Вана Кеноби, а на обратной стороне расположился меч джедая.

Сюжет «Оби-Вана Кеноби» расскажет о том, как Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером на Татуине. Потом у джедая появляются проблемы и он вынужден отправиться в новое приключение и встретиться с опасностями лицом к лицу.

Главные роли в шоу сыграли Юэн Макгрегор и Руперт Френд, а Хейден Кристенсен вновь исполнит роль культового злодея Дарта Вейдера. Премьера сериала состоится 27 мая на Disney+, но в России сервис недоступен.

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