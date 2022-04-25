Steam Deck не смог запустить оригинальный Crysis

Ещё до выхода Steam Deck многие эксперты поражались мощностью портативного ПК. Некоторые даже называли его PS4 в кармане. После релиза специалисты протестировали устройство во многих играх — и везде оно выступило вполне достойно. На днях эксперты решили устроить финальный тест: потянет ли Steam Deck оригинальную Crysis — одну из самых требовательных игр в истории?

Оказалось, что портативный ПК не в состоянии даже запустить шутер. При этом переиздание, вышедшее несколько лет назад, всё-таки работает, пускай и с некоторыми допущениями. Так, при пониженном разрешении 960х540 с минимальными настройками графики частота кадров частенько падает до 50. А при попытке запустить игру в 1280х800 с трассировкой лучей FPS не поднимается выше 5.

После тщательного тестирования специалисты заключили: наилучшим вариантом поиграть в Crysis Remastered будет режим с 30 кадрами в секунду на средних настройках. В таком случае шутер работает достаточно плавно и стабильно в течение 2,5 часов без подзарядки, а от картинки не слезятся глаза.

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