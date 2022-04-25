Появились новые кадры из «Оби-Вана Кеноби»

22 апреля мы сообщили о том, что обложку свежего журнала Total Film украсил Юэн Макгрегор в образе Оби-Вана Кеноби из одноимённого сериала. Сегодня из этого номера опубликовали три новых кадра.
На первом изображении можно увидеть Оби-Вана на Татуине. На втором кадре джедай будто прячется от нежелательных глаз, а третье фото позволяет полноценно взглянуть на Гранд-Инквизитора.
Этот персонаж охотился на джедаев, переживших истребление, и подчинялся Дарту Вейдеру. Его образ воплотил актёр Руперт Френд. Вот, к примеру, как герой выглядел в мультсериале.
Сам Макгрегор никогда не сталкивался лицом к лицу с Дартом Вейдером, а во время работы над шоу такая возможность выпала. По словам актёра, он не на шутку перепугался.
Я никогда не встречал Дарта Вейдера. Когда мы начали снимать одну сцену, то он должен был подойти ко мне сзади. Я обернулся, а чёртов Дарт Вейдер шёл прямо на меня. Это напугало меня до смерти. Я не шучу, это был приступ абсолютного страха.
Главные роли в «Оби-Ване Кеноби» исполнили Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен. Сериал стартует 27 мая на Disney+, но в России сервис недоступен.
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