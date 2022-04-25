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Дарт Вейдер может вернуться после сериала «Оби-Ван Кеноби»

Дарт Вейдер может вернуться после сериала «Оби-Ван Кеноби»
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Хейден Кристенсен в новом выпуске журнала Total Film рассказал про возвращение к роли Дарта Вейдера в предстоящем сериале «Оби-Ван Кеноби». В разговоре актёр намекнул на появление героя в будущем.

Обсуждая возможное возвращение к роли Дарта Вейдера в других шоу по «Звёздным войнам», Кристенсен ответил уклончиво.

Я думаю, масштабы этого путешествия ещё предстоит выяснить. Но какая честь вернуться и сделать это — и быть частью этого проекта.
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Также актёр рассказал про предыдущую работу в «Звёздных войнах», где он исполнил роль Энакина Скайуокера и на несколько сцен облачился в Дарта Вейдера.

Ближе к концу приквелов Энакина посвящают в рыцари как Дарта Вейдера и на пару сцен я надеваю костюм. В основном это было путешествие в роли Энакина, у которого был очень сложный характер. Теперь же было очень весело познакомиться с мышлением и эмоциональным состоянием Дарта Вейдера.

Премьера «Оби-Вана Кеноби» состоится 27 мая в сервисе Disney+, который недоступен в России. Главные роли исполнили Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.

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