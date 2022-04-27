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Фото: нейросеть нарисовала Геральта из «Ведьмака» по текстовому описанию

Фото: нейросеть нарисовала Геральта из «Ведьмака» по текстовому описанию
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Нейросеть DALL-E 2, разработанная для создания изображений на основе текстовых описаний, показывает удивительные результаты. Искусственному интеллекту недавно поставили задачу нарисовать Геральта из Ривии из «Ведьмака» в футуристичном сеттинге.

Точный запрос: «Геральт из Ривии из «Ведьмака» варит зелье в продвинутой футуристичной лаборатории, цифровой арт»

Нейросети удалось угадать цвет волос персонажа и комплекцию Геральта, а вот броня вышла несколько несуразной. В любом случае изображение выглядит очень неплохо, ведь нарисовал его искусственный интеллект на основе одного предложения. Кто знает, на что он будет способен уже через несколько лет?

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