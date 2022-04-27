Продажи Devil May Cry 5 превысили 5 млн копий

В своём «твиттере» Capcom похвасталась продажами Devil May Cry 5. Издатель заявил, что тираж проекта превысил 5 млн копий, и поблагодарил игроков за поддержку.
Предыдущие данные о продажах были в конце декабря 2021 года. Тогда у проекта было около 4,8 млн проданных копий. Таким образом, за четыре месяца слэшер купили около 200 тыс. человек.
Devil May Cry 5 вышла в марте 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. Через некоторое время обновлённую версию игры выпустили на PS5 и Xbox Series. Проект высоко оценили как пресса, так и игроки. На агрегаторе Metacritic средний балл составляет 88/100, а в Steam у игры 94% положительных отзывов на основе 45 тыс. обзоров.
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