Авторы World of Tanks заблокировали более 3 тыс. аккаунтов читеров

27 апреля разработчики World of Tanks из студии Wargaming сообщили об активной борьбе с читерами. По словам команды, она заблокировала аккаунты игроков, которые использовали запрещённые моды или программы.
Стало известно, что в российском регионе приняли меры против почти 22 тыс. учётных записей. Из этого числа более 18 тыс получили первое предупреждение, а более 3 тыс. заблокированы навсегда без возможности восстановления.
Авторы отметили, что можно использовать модификации с официального сайта, тогда не будет никакого наказания.
Wargaming призвала играть честно и наслаждаться игрой, не портив от неё впечатления другим пользователям.
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