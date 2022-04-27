О будущем Total War: Warhammer 3 расскажут в пятницу

Разработчики Total War: Warhammer 3 из студии Creative Assembly решили порадовать фанатов, которые ждут новостей про игровой контент в 2022 году. Любопытство удовлетворят уже скоро.
По словам авторов, они раскроют дорожную карту будущих обновлений для стратегии уже 29 апреля, в эту пятницу. Студия призвала следить за новостями.
Total War: Warhammer 3 вышла в феврале этого года на ПК. Игра получила в основном положительные отзывы от критиков, которые назвали проект действительно масштабным и триумфальным, однако игроков тайтл огорчил из-за плохой оптимизации.
Судя по всему, Creative Assembly настроена поддерживать свой проект как минимум на протяжении всего 2022 года.
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