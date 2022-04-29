Для Age of Empires 2 вышло дополнение с индийскими цивилизациями

Разработчики Age of Empires II: Definitive Edition выпустили расширение Dynasties of India. Оно добавило в игру три новые индийские цивилизации: бенгальцев, дравидов и гурджаров.

Для каждой из них доступна и сюжетная кампания, рассказывающая о важном историческом периоде для той или иной страны. Также дополнение добавило в игру 9 новых юнитов, 15 заданий, новые постройки и достижения.

Age Of Empires II: Definitive Edition в данный момент недоступна в российском Steam из-за ухода Microsoft с рынка, однако в дополнении есть поддержка русского языка. Расширение также доступно в PC Game Pass, который продолжает работать на территории РФ.

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