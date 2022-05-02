Умелец создал впечатляющую копию молота Тора из God of War
Поделиться
Пользователь Reddit под ником SLUG_927 показал свою впечатляющую работу. Он создал точную копию молота Мьёльнира, который засветился в финале God of War и попал на арт к God of War Ragnarok.
Мастер детально воссоздал оружие Тора. Стоит обратить внимание на проработанную рукоятку и большое количество рун на самом молоте. По словам создателя копии, он просто фанат, который любит создавать что-то своими руками. Также SLUG_927 упомянул, что Кратос в теории мог бы завладеть Мьёльниром.
Мой Мьёльнир! Очень рад добавить его в свою коллекцию. Было бы удивительно, если бы мы смогли использовать это оружие в следующей игре.
В комментариях оценили работу мастера. В его аккаунте можно посмотреть на другие проекты. К примеру, фанат создал Левиафан и Клинки Хаоса Кратоса.
God of War Ragnarok, в которой, вероятно, предстоит сразиться с Тором, выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
18:03
-
17:30
-
17:04
-
16:36
-
15:40
-
15:12
-
14:29
-
13:54
-
13:26
-
12:55
-
12:30
-
11:55
-
11:21
-
11:01
-
10:44
-
10:10
- 1 мая 2022
-
18:56
-
18:24
-
17:35
-
16:14
-
15:18
-
14:43
-
13:51
-
13:11
-
12:27
- 30 апреля 2022
-
18:57
-
17:49
-
16:33
-
16:20
-
16:10
-
15:47
-
14:56
-
14:45
-
14:11
-
13:27
Партнерский контент