Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умелец создал впечатляющую копию молота Тора из God of War

Умелец создал впечатляющую копию молота Тора из God of War
Комментарии

Пользователь Reddit под ником SLUG_927 показал свою впечатляющую работу. Он создал точную копию молота Мьёльнира, который засветился в финале God of War и попал на арт к God of War Ragnarok.

Мастер детально воссоздал оружие Тора. Стоит обратить внимание на проработанную рукоятку и большое количество рун на самом молоте. По словам создателя копии, он просто фанат, который любит создавать что-то своими руками. Также SLUG_927 упомянул, что Кратос в теории мог бы завладеть Мьёльниром.

Мой Мьёльнир! Очень рад добавить его в свою коллекцию. Было бы удивительно, если бы мы смогли использовать это оружие в следующей игре.

В комментариях оценили работу мастера. В его аккаунте можно посмотреть на другие проекты. К примеру, фанат создал Левиафан и Клинки Хаоса Кратоса.

God of War Ragnarok, в которой, вероятно, предстоит сразиться с Тором, выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022