Умелец создал впечатляющую копию молота Тора из God of War

Пользователь Reddit под ником SLUG_927 показал свою впечатляющую работу. Он создал точную копию молота Мьёльнира, который засветился в финале God of War и попал на арт к God of War Ragnarok.

Мастер детально воссоздал оружие Тора. Стоит обратить внимание на проработанную рукоятку и большое количество рун на самом молоте. По словам создателя копии, он просто фанат, который любит создавать что-то своими руками. Также SLUG_927 упомянул, что Кратос в теории мог бы завладеть Мьёльниром.

Мой Мьёльнир! Очень рад добавить его в свою коллекцию. Было бы удивительно, если бы мы смогли использовать это оружие в следующей игре.

В комментариях оценили работу мастера. В его аккаунте можно посмотреть на другие проекты. К примеру, фанат создал Левиафан и Клинки Хаоса Кратоса.

God of War Ragnarok, в которой, вероятно, предстоит сразиться с Тором, выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.