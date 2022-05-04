Activision раскрыла причины провала Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Vanguard оказалась провальной не только по мнению игроков, но и по словам самой Activision. Издатель прямо не сообщал о проблемах с продажами игры, однако проект стартовал хуже любой части серии за последние 14 лет в Британии. А всего через несколько недель на Vanguard уже были первые скидки и проводились бесплатные выходные.

На днях Activision всё-таки заявила, что Vanguard не оправдала ожиданий из-за самих разработчиков, а также из-за выбранного сеттинга Второй мировой войны. Издатель пообещал исправиться уже в этом году с выпуском Modern Warfare 2, за которую отвечает Infinity Ward.

Call of Duty остаётся одной из самых успешных развлекательных франшиз в индустрии, однако премиальный релиз 2021 года не оправдал наших ожиданий в первую очередь из-за нашего собственного исполнения. Сеттинг Второй мировой войны не нашёл отклика у некоторых игроков, и мы не внедрили столько инноваций в игру, сколько хотелось бы. Мы решим обе эти проблемы с запуском новой игры серии в 2022 году.



Разработкой новой части и новой Warzone руководит студия Infinity Ward. Мы работаем над самой амбициозной Call of Duty в истории, а всего во франшизе задействовано около 3 тыс. сотрудников.

Полноценный анонс Call of Duty: Modern Warfare 2 должен состояться в течение месяца. Ранее авторы уже показали логотип и заинтриговали игроков первым тизером проекта с силуэтом Гоуста на заднем плане.

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