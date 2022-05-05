Китайские военные приняли макет истребителя из «Топ Ган: Мэверик» за настоящий самолёт

Продюсер авиационного фильма «Топ Ган: Мэверик» Джерри Брукхеймер заявил, что вымышленные самолёты в картине будут выглядеть очень реалистично. Он рассказал, что недавно с ним связался представитель военно-морского флота США, который сообщил о том, что китайский спутник заснял Darkstar — гиперзвуковой самолёт, придуманный специально для «Мэверика».

Военно-морской флот сообщил нам, что китайский спутник развернулся и направился по другому маршруту, чтобы сфотографировать наш самолёт. Они подумали, что он настоящий. Вот настолько реалистично он выглядит.

Брукхеймер ещё раз подчеркнул, что Darkstar — вымышленный самолёт, однако он основан на прототипе гиперзвукового беспилотного SR-72 от корпорации Lockheed Martin. Первый тестовый полёт образца должен состояться в 2025 году.

Прототип SR-72

Премьера «Топ Ган: Мэверик» состоится 27 мая. В России картину показывать не планируют из-за ухода Paramount с отечественного рынка.

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