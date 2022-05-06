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Программу TeamViewer отключили в России

Программу TeamViewer отключили в России
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Немецкий разработчик TeamViewer объявил об уходе с российского рынка. Теперь одноимённая программа для удалённого доступа к устройствам больше не будет работать в России и Беларуси.

Компания не будет продлевать контракты с клиентами и заблокирует все нелицензионные соединения. TeamViewer не сообщила, планирует ли возвращаться на отечественный рынок.

Немецкий разработчик присоединился ко множеству организаций, остановивших свою деятельность в России. Мы продолжаем собирать список из самых заметных игр, сервисов и продуктов, доступ к которым уже так или иначе ограничен. Будем надеяться, что рано или поздно они продолжат свою деятельность в РФ.

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