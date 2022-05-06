Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пополнить баланс App Store и iTunes через QIWI больше нельзя

Apple отключила пополнение баланса App Store и iTunes с помощью QIWI
Комментарии

Как сообщают сразу несколько источников, баланс App Store и iTunes больше нельзя пополнить с помощью платёжного сервиса QIWI. В пресс-службе заявили, что это произошло «в связи с решением поставщика услуги». Издание «РИА Новости» отметило, что это временное явление.

Ранее пополнить баланс App Store и iTunes можно было с помощью QIWI и со счёта мобильного телефона. Так что у пользователей продукции Apple остался только второй вариант. Компания пока не делала официальных заявлений и не комментировала ситуацию.

При этом QIWI продолжает работать для пополнения кошельков в других сервисах вроде Steam.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022