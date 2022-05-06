Apple отключила пополнение баланса App Store и iTunes с помощью QIWI
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Как сообщают сразу несколько источников, баланс App Store и iTunes больше нельзя пополнить с помощью платёжного сервиса QIWI. В пресс-службе заявили, что это произошло «в связи с решением поставщика услуги». Издание «РИА Новости» отметило, что это временное явление.
Ранее пополнить баланс App Store и iTunes можно было с помощью QIWI и со счёта мобильного телефона. Так что у пользователей продукции Apple остался только второй вариант. Компания пока не делала официальных заявлений и не комментировала ситуацию.
При этом QIWI продолжает работать для пополнения кошельков в других сервисах вроде Steam.
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