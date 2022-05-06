NVIDIA скрыла доходы с продаж видеокарт майнерам. Ей влепили штраф в $ 5,5 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию NVIDIA на $ 5,5 млн. Причиной стало сокрытие информации о проданных видеокартах майнерам криптовалют.

В документах SEC утверждается, что NVIDIA ввела инвесторов в заблуждение, когда сообщила об огромном росте доходов, связаных с играми. При этом компания скрыла прибыль с нестабильного рынка криптовалют и продаж видеокарт майнерам.

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SEC отметила резкий рост продаж видеокарт NVIDIA в 2017 году, когда значительно выросла цена криптовалюты Ethereum. Это означает, что финансовые показатели компании ненадёжны, а инвестиции в неё становятся рискованными из-за нестабильности этого рынка.

Инвесторы и аналитики нуждались в понимании, в какой степени доходы от игр связаны с криптовалютами, но компания не предоставила этой информации. Майнинг же упоминался как важный фактор на других рынках, что SEC приняла за введение в заблуждение.

Опасения акционеров оправдались, когда в 2018 году падение криптовалют привело к снижению квартальных прогнозов NVIDIA на $ 500 млн. Это и стало причиной для иска.

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