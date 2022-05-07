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Преданный фанат. В Babylon’s Fall на ПК играет 1 человек

Преданный фанат. В Babylon’s Fall на ПК играет 1 человек
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Кооперативная Babylon’s Fall обновила личный антирекорд по количеству игроков в Steam. Согласно данным Steam Charts, онлайн экшена упал до одного человека на этой неделе.

Единственный фанат остался в Babylon’s Fall в Steam ночью 4 мая, но за час онлайн экшена вырос почти до 30 человек. Был ли это кто-то из разработчиков, неизвестно. В пике на этой неделе игре удалось собрать 78 пользователей, а среднее количество за месяц составляет почти 64.

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Другие кооперативные игры Square Enix также непопулярны на ПК, но показывают лучшие результаты. Мстители собрали в среднем за месяц 276 человек, а Outriders — 862 пользователя.

Babylon’s Fall вышла на ПК и PlayStation в начале марта. Экшен раскритиковали и игроки, и журналисты практически за все аспекты, включая графику, геймплей и микротранзакции. Несмотря на это, авторы работают над будущими сезонами и исправлениями.

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