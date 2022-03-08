Новый проект от создателей NieR: Automata признали худшей игрой на PS5

Мы уже писали о новой игре от создателей NieR: Automata — Babylon's Fall — она вышла 3 марта на ПК и консолях. Судя по всему, проект с треском провалился. в Steam в проект почти никто не играет, пиковый онлайн в сервисе еле-еле превысил отметку в тысячу пользователей. Геймеры ругают практически всё: от графики до микротранзакций.

Новость по теме Новая игра от создателей NieR: Automata из PlatinumGames провалилась

И вот до игры добралась пресса. По данным агрегатора Metacritic, на проект написано 12 обзоров. На момент публикации заметки средний балл PS5-версии составляет всего лишь 41 балл из 100. Это худший результат для игры на PlayStation 5 за всю её историю. Тем временем оценки от пользователей ещё меньше: средний балл от них составляет всего 2,2/10.

Издательство Square Enix пока не комментировало финансовые результаты игры. Ранее авторы уже анонсировали первый ивент, посвящённый NieR; Automata. Геймеры смогут надеть снаряжение 2B, 9S или A2 и погрузиться в мир после событий оригинальной игры. Событие состоится 29 марта.

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