Hollow Knight обновила рекорд по пиковому онлайну в Steam — через пять лет после релиза

7 мая онлайн культовой метроидвании Hollow Knight в Steam достиг показателя в 20 324 человека. Это абсолютный рекорд, для которого проекту понадобилось больше пяти лет. Предыдущий лучший результат был установлен в феврале — 13 700 игроков.
Судя по всему, на резкое повышение онлайна повлияла скидка в 60% — прямо сейчас Hollow Knight можно приобрести за 139 рублей. Это самая крупная акция в истории проекта. Видимо, новые игроки решили открыть для себя метроидванию, которая за пять лет стала культовой среди фанатов жанра.
В данный момент авторы игры трудятся над её продолжением — Hollow Knight: Sillsong. При этом у проекта пока нет даже примерной даты выхода.
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