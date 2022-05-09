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Hollow Knight обновила рекорд по пиковому онлайну в Steam — через пять лет после релиза

Hollow Knight обновила рекорд по пиковому онлайну в Steam — через пять лет после релиза
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7 мая онлайн культовой метроидвании Hollow Knight в Steam достиг показателя в 20 324 человека. Это абсолютный рекорд, для которого проекту понадобилось больше пяти лет. Предыдущий лучший результат был установлен в феврале — 13 700 игроков.

Судя по всему, на резкое повышение онлайна повлияла скидка в 60% — прямо сейчас Hollow Knight можно приобрести за 139 рублей. Это самая крупная акция в истории проекта. Видимо, новые игроки решили открыть для себя метроидванию, которая за пять лет стала культовой среди фанатов жанра.

В данный момент авторы игры трудятся над её продолжением — Hollow Knight: Sillsong. При этом у проекта пока нет даже примерной даты выхода.

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