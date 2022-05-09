В Star Citizen хотят сделать реалистичную простыню, но фанатам плевать на это

Космический симулятор Star Citizen находится в разработке уже больше 10 лет, а её общий бюджет, основанный по большей части на пожертвованиях, превысил $ 456 млн. Однако авторы из студии Cloud Imperium не особо спешат дорабатывать игру до релизного состояния.
На днях команда рассказала бейкерам о работе над механикой деформации простыней для сюжетного режима под названием Squadron 42. Авторы заявили, что им придётся провести исследования, чтобы ИИ смог реалистично деформировать простыню, когда ложится в кровать.
Для достижения желаемого уровня проработки Squadron 42 нам придётся провести исследования в области деформации простыни.
Сейчас мы занимаемся этим. Если всё пройдёт успешно, ИИ сможет реалистично деформировать простыню, когда ложится в кровать или встаёт с неё.
Фанаты Star Citizen раскритиковали студию за работу над абсолютно ненужными мелочами. Проект находится в разработке больше 10 лет, однако за это время игра даже не вышла из альфа-тестирования. Например, пользователь под ником TaintedSquirrel заявил, что создатели просто сошли с ума. С его точкой зрения согласились более 800 человек.
Очевидно, авторы Star Citizen просто сошли с ума. Ни один здравомыслящий человек не стал бы писать и отправлять такое электронное письмо бейкерам, не осознавая, насколько это глупо.
В начале февраля Cloud Imperium отказалась от «дорожной карты», чтобы не расстраивать игроков постоянными переносами обновлений. А выпустить Star Citizen планируют не раньше 2027 года. Вот такой вот долгострой.
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