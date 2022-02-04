«Дорожную карту» Star Citizen упростят, чтобы не расстраивать фанатов переносами

Космический долгострой Star Citizen находится в разработке уже около 10 лет, а суммарный пожертвованный бюджет недавно превысил $ 400 млн. Несмотря на всё это, создатели, видимо, не планируют выпускать игру в ближайшее время и даже отказались от долгосрочной «дорожной карты». Раньше игроки могли видеть точную дату выхода того или иного обновления, а теперь — только примерный срок на квартал вперёд.

Разработчики из CIG объяснили своё решение тем, что геймеры зачастую толковали дату релиза обновлений как «обещания». Но на деле это были долгосрочные планы, которые в любой момент могут измениться. Теперь игроки будут знать только релизный квартал и больше не станут расстраиваться в случае переноса, ведь точная дата выхода не указана.

Поклонники по-разному восприняли нововведение. Кто-то порадовался, ведь теперь фанаты действительно не будут переживать при изменениях планов разработчиков. Другие игроки отметили, что «дорожная карта» стала гораздо менее информативной и размытой, и теперь неясно, когда именно ждать обновлений.

Помимо работы над Star Citizen авторы создают сюжетную кампанию проекта с голливудскими звёздами под названием Squadron 42. Её хотят выпустить до конца 2024 года. Сам же космический симулятор вряд ли выйдет раньше 2027 года.

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