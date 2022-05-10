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Фестиваль короткометражек снова стартует в Fortnite 12 мая

Фестиваль короткометражек снова стартует в Fortnite 12 мая
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10 мая Epic Games объявила о проведении очередного фестиваля короткометражек. Мероприятие пройдёт с 12 по 16 мая. Игроки смогут посмотреть десять короткометражных анимационных проектов.

Посмотреть работы можно разными способами. Первый — через раздел «Киномания» в меню «Поиск». Второй — через режим «Королевская вечеринка».

Посмотрев выбранный фильм, вы можете остаться в его кинотеатре, чтобы посмотреть все остальные (они будут повторяться по кругу), либо перейти в другой кинозал к интересующему вас фильму.

Первый фестиваль прошёл в феврале 2021 года. С тех пор Epic Games успешно практикует показ короткометражек в королевской битве.

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