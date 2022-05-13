В новом дополнении для Age of Empires 3 появятся Италия и Мальта

Разработчики Age of Empires III: Definitive Edition представили расширение Knights of the Mediterranean. Оно добавит в игру сразу две новые цивилизации: Италию и Мальту. Выход дополнения состоится 26 мая.
Помимо двух стран, авторы представили абсолютно новый для серии режим под названием Tycoon. В нём игроки должны будут сместить фокус с военных успехов на достижение экономического превосходства. Авторы заявляют, что опыт, полученный в Tycoon, поможет геймерам и в обычных сражениях 1 на 1. Кроме того, разработчики добавят 8 исторических карт, ландшафт которых создаётся случайным образом. Каждая из них предлагает уникальную цель, основанную на самых знаменитых военных конфликтах в Европе.
Age of Empires III: Definitive Edition в данный момент недоступна в российском Steam из-за ухода Microsoft с рынка, однако в дополнении будет поддержка русского языка. Расширение также доступно в PC Game Pass, который продолжает работать в РФ.
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