В новом дополнении для Age of Empires 3 появятся Италия и Мальта

Разработчики Age of Empires III: Definitive Edition представили расширение Knights of the Mediterranean. Оно добавит в игру сразу две новые цивилизации: Италию и Мальту. Выход дополнения состоится 26 мая.

Помимо двух стран, авторы представили абсолютно новый для серии режим под названием Tycoon. В нём игроки должны будут сместить фокус с военных успехов на достижение экономического превосходства. Авторы заявляют, что опыт, полученный в Tycoon, поможет геймерам и в обычных сражениях 1 на 1. Кроме того, разработчики добавят 8 исторических карт, ландшафт которых создаётся случайным образом. Каждая из них предлагает уникальную цель, основанную на самых знаменитых военных конфликтах в Европе.

Age of Empires III: Definitive Edition в данный момент недоступна в российском Steam из-за ухода Microsoft с рынка, однако в дополнении будет поддержка русского языка. Расширение также доступно в PC Game Pass, который продолжает работать в РФ.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!