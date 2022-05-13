Съёмки второго сезона «Локи» стартуют этим летом
Поделиться
В интервью Entertainment Tonight Том Хиддлстон заявил, что съёмки второго сезона сериала «Локи» стартуют уже совсем скоро. А если точнее, то летом 2022 года.
Мы начинаем очень скоро. Почти сразу, как я выйду из этой комнаты. Не прямо сразу, но съёмки уже не за горами. Мы начнём летом.
Шоураннер, а также сценарист второго «Доктора Стрэнджа» Майкл Уолдрон подтвердил слова актёра. Он отметил, что второй сезон будет посвящён последствиям первого сезона и ещё глубже раскроет главного героя. События сиквела «Доктора Стрэнджа» также повлияют на будущее шоу.
Помимо Хиддлстона, к своим ролям вернутся Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер) и Оуэн Уилсон (Мобиус). У второго сезона пока нет даты премьеры, однако он вряд ли выйдет в 2022 году.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 13 мая 2022
-
15:54
-
15:53
-
15:21
-
14:58
-
14:40
-
14:32
-
14:08
-
13:45
-
13:38
-
13:06
-
13:05
-
12:26
-
11:55
-
11:20
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
- 12 мая 2022
-
21:17
-
20:55
-
20:46
-
20:25
-
19:40
-
19:32
-
19:13
-
18:40
-
18:04
-
17:13
-
16:55
-
16:07
-
15:31
-
15:16
-
15:04
Партнерский контент