Источники: Star Wars Jedi: Survivor выйдет в феврале или марте 2023 года

Журналист Джефф Грабб, который недавно раскрыл название продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order, теперь назвал примерные сроки выхода экшена. Согласно его информации, игра появится в феврале или марте 2023 года.

Грабб рассказал об этом в «Твиттере», когда отвечал на предположения пользователей о праздничных новинках Game Pass. Один из комментаторов решил, что сиквел Star Wars Jedi с подзаголовком Survivor может попасть в сервис Microsoft к новому году. На это журналист ответил, что выход экшена ожидается ближе к весне 2023 года.

Анонс сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order может состояться на Star Wars Celebration, которое пройдёт с 26 по 29 мая. Фанаты предполагают, что главный герой экшена Кэл Кестис может появиться в сериале «Оби-Ван Кеноби». Его премьера состоится 27 мая в сервисе Disney+, который недоступен в России.

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