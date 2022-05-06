Юэн Макгрегор рассказал про общий канон «Звёздных войн»
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В конце мая стартует сериал «Оби-Ван Кеноби», в котором роль известного джедая исполнил Юэн Макгрегор, как и во франшизе в целом. Недавно он посетил шоу Джимми Киммела и рассказал, что каждый проект по «Звёздным войнам» обязан не противоречить другим творениям во вселенной.
Макгрегор отметил, что франшиза достаточно богатая. В неё входят фильмы, сериалы, видеоигры, романы и многое другое. У этого всего должна быть общая сюжетная нить, считает актёр.
К счастью, во время работы у нас была Дебора Чоу, замечательный режиссёр, который разбирается во вселенной. «Звёздные войны» везде: в фильмах, шоу, видеоиграх, романах, мультфильмах, комиксах. Все эти сюжетные линии должны быть связаны. В игре не может быть чего-то, что не соответствовало бы фильму.
«Оби-Ван Кеноби» стартует 27 мая на Disney+, который недоступен в России.
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