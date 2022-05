Источник: сиквел Star Wars Jedi назовут Survivor

Журналист Джефф Грабб продолжает сливать подробности продолжения Star Wars Jedi: Fallen Order. Сегодня он раскрыл название сиквела — Star Wars Jedi: Survivor или «Звёздные войны джедаи: Выживший».

Анонс продолжения всё ещё ожидается через пару недель на Star Wars Celebration (26-29 мая), а также появление главного героя игры ожидается в сериале «Оби-Ван Кеноби» — его первые две серии выйдут 27 мая, как раз в разгар тематической выставки.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет в начале следующего года только для PS5, Xbox Series и ПК — версии для PS4 и Xbox One решили отменить посреди производства. Для EA это популярный тренд, ведь ни ремейк Dead Space, ни новая Need for Speed не выйдут на старых консолях. Также недавно от пастгена отказались авторы Gotham Knights.