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Фанат Resident Evil Village очень круто адаптировал игру под VR

Фанат Resident Evil Village очень круто адаптировал игру под VR
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Разработчик Praydog представил любительскую модификацию для Resident Evil Village, которая добавляет в игру полноценную поддержку виртуальной реальности. Портал UploadVR показал сразу 36 минут геймплея, который на первый взгляд можно спутать с официальным портом от Capcom — настолько качественно всё сделано.

Издание протестировало режим и заявило, что это одна из лучших реализаций VR в истории индустрии. Особенно авторы отметили невероятную степень погружения в спокойных эпизодах и катсценах, однако в некоторых моментах руки и тело главного героя вели себя неестественно.

Вполне возможно, автор подправит небольшие баги уже к релизу мода, который состоится в конце мая. Аналогичную модификацию Praydog выпустит и для Resident Evil 7.

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