В начале Dying Light 3 герой будет куда способнее прошлых протагонистов
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С выхода Dying Light 2 прошло три месяца, и авторы уже начинают задумываться над потенциальным продолжением. В интервью VGC геймдизайнер студии Techland Тимон Смектала заявил, что в третьей части он хотел бы сделать главного героя в самом начале сильнее и способнее, чем в первых двух.
В первых двух Dying Light вы начинаете за довольно слабого персонажа, который потихоньку становится намного боеспособнее.
Именно этот элемент я бы и хотел изменить в потенциальной Dying Light 3. Если мы возьмёмся за её создание, то в ней главный герой будет сильнее, у него будет больше различных навыков на старте.
Ранее авторы игры перенесли первое сюжетное дополнение для Dying Light 2 на три месяца. Теперь оно выйдет лишь в сентябре. По словам Techland, ей понадобилось больше времени на разработку.
Новость по темеСюжетное DLC для Dying Light 2 отложили на два месяца
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