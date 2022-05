Сюжетное DLC для Dying Light отложили на два месяца

Авторы Dying Light 2 из студии Techland объявили, что первое сюжетное DLC для зомби-экшена не выйдет в назначенный срок. Разработчики перенесли его с июня на сентябрь 2022 года.

По словам Techland, ей понадобилось больше времени на разработку, поэтому и было принято такое решение. Авторы надеются на понимание и поддержку аудитории. В дорожную карту Dying Light 2 также внесли некоторые изменения.

Вместо сюжетного дополнения в июне выйдет глава In the Footsteps of a Nightrunner. Она добавит новые задания, различные активности, награды и многое другое.

Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

