Сюжетное DLC для Dying Light отложили на два месяца
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Авторы Dying Light 2 из студии Techland объявили, что первое сюжетное DLC для зомби-экшена не выйдет в назначенный срок. Разработчики перенесли его с июня на сентябрь 2022 года.
По словам Techland, ей понадобилось больше времени на разработку, поэтому и было принято такое решение. Авторы надеются на понимание и поддержку аудитории. В дорожную карту Dying Light 2 также внесли некоторые изменения.
Вместо сюжетного дополнения в июне выйдет глава In the Footsteps of a Nightrunner. Она добавит новые задания, различные активности, награды и многое другое.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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