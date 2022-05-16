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Вышел стильный трейлер масштабного файтинга MultiVersus

Вышел стильный трейлер масштабного файтинга MultiVersus
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16 мая WB Games на канале MultiVersus опубликовала кинематографический трейлер «Ты со мной!». В ролике можно увидеть масштабный кроссовер с большим количеством персонажей.

Начинается трейлер с Бэтмена, которого переносит в неизвестное место. Затем к нему присоединяются Шэгги из «Скуби-Ду», Арья Старк из «Игры престолов» и Багз Банни. Шэгги встаёт на сторону Бэтмена, они сражаются против Арьи и Багза Банни, а затем появляются и другие герои.

Также авторы объявили, что уже с 19 мая начнётся закрытое альфа-тестирование. Релиз проекта состоится в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Примечательно, что MultiVersus будет бесплатной игрой.

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