«Морбиус» с Джаредом Лето вышел в цифре

Спустя 45 суток проката «Морбиус» наконец добрался и до иностранных цифровых площадок. Ранее картину слили в сеть за несколько дней до релиза, однако только в ночь на 18 мая фильм официально появился в различных онлайн-кинотеатрах.
При этом из-за ухода Sony Pictures в России ленту нельзя посмотреть на отечественных площадках. Неизвестно, появится ли фильм у официальных дистрибьюторов в РФ.
Сюжет ленты рассказывает историю учёного Майкла Морбиуса. Он страдает от редкой болезни крови, которую пытается излечить с помощью эксперимента. В результате Морбиус превращается в живого вампира и пытается бороться со своими инстинктами. Премьера картины состоялась в конце марта, и критики разгромили фильм из-за неудачных актёрской игры и сценария, а также плохих спецэффектов. Ленте удалось заработать всего $ 162 млн в мировом прокате.
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