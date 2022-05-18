Для FIFA 22 вышел 11-й патч. Игру на ПК теперь можно сворачивать!

EA выпустила уже 11-й патч для FIFA 22. Главным изменением обновления стала долгожданная возможность сворачивать игру — ранее игроков за это наказывали отключением от игры и автоматическим поражением.

Теперь в свёрнутом режиме игра переходит в «режим простоя» и включает таймер, по истечении которого пользователь выходит из матча. Так что не нужно беспокоиться о том, что какое-нибудь назойливое уведомление может испортить интересный матч.

Разработчики изменили отображение футболистов в Ultimate Team. Теперь на трансферном рынке в первую очередь отображаются самые популярные в сообществе игроки. Также по старой традиции EA обновила ряд форм, рекламных изображений и щитов. Других важный изменений в патче нет.

Обновление уже доступно на ПК, на консолях выход состоится чуть позже.

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