Филипп Киркоров пообещал стримить на «Твиче»

17 мая известный российский артист Егор Крид проводил очередную трансляцию на «Твиче». Он вместе с Клавой Кокой, Вячеславом «Бустером» и Филиппом Киркоровым посетил «Жара Music Awards 2022».

Во время трансляции Киркорова познакомили с «Бустером» и сообщили, что на стриме присутствует 42 тыс. человек. После этого народный артист России отметил, что пора делать что-то новое и пообещал появиться на площадке.

Я обещаю появиться на «Твиче».

В последнее время «Твич» сильно расширил свою аудиторию. На платформе появляется всё больше новых лиц, в их числе и люди, которые получили широкую известность.

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