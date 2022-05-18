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У Gotham Knights в Steam нет упоминания поддержки русского языка

Gotham Knights может лишиться перевода на русский язык
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В сети обратили внимание, что на странице Gotham Knights в Steam не отображается поддержка русского языка — даже субтитров. По крайней мере, так указывается на площадке.

Стоит отметить о наличии поддержки китайского языка в упрощённом и традиционном виде. Ещё игра поддерживает немецкий, итальянский, французский, арабский, японский и другие языки.

Ранее WarnerMedia приостановила свою деятельность в России из-за напряжённой ситуации на Украине. Видимо, WB Games решила не добавлять в тайтл русский язык именно по этой причине.

Gotham Knights расскажет о преемниках Бэтмена, которые должны будут взять роль защитников Готэма на себя. Релиз экшена состоится 25 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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