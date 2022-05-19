Теперь некстген-версия «Ведьмак 3: Дикая Охота» должна выйти осенью
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CD Projekt RED в честь 7-летия «Ведьмака 3: Дикая Охота» объявила новую дату выхода некстген-версии ролевого экшена — четвёртый квартал 2022 года. То есть период с октября по декабрь.
Давайте сделаем празднование 7-летия ещё краше?
Это уже третья дата выхода ремастера: сначала его обещали в конце 2021-го, затем до конца июня 2022-го, а теперь вот до конца 2022 года. Ранее за разработку отвечал петербурский офис Saber Interactive, однако из-за специальной операции России на Украине CD Projekt забрала проект себе.
К сожалению, до сих пор студия так и не показала хотя бы одного скриншота новомодной версии, однако уже пообещала новый контент — он будет связан с сериалом «Ведьмак» от Netflix. Скорее всего, речь про какие-то шмотки и экипировку.
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