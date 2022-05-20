Последняя серия 4-го сезона «Очень странных дел» будет идти два с половиной часа

Сервис Netflix рассказал о длительности эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел», первый том которого выйдет в конце мая. Все серии будут идти больше часа, а самой продолжительной оказалась последняя — два с половиной часа.

Компания не раскрыла точное время каждого эпизода, но представила длительность первого и второго тома, а также последних серий. Из этого можно подсчитать примерную продолжительность всех.

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Длительность серий четвёртого сезона «Очень странных дел»

1-7-й эпизоды — примерно полтора часа каждый (суммарно около девяти часов)

7-й эпизод — час и 38 минут

8-й эпизод — час и 25 минут

9-й эпизод — примерно два с половиной часа

Недавно стало известно, что каждый эпизод четвёртого сезона обошёлся Netflix примерно в $ 30 млн. Это в два раза больше последних серий «Игры престолов», на каждую из которых потратили около $ 15 млн.

Первый том четвёртого сезона «Очень странных дел» будет включать семь серий и выйдет 27 мая. Последние два эпизода зрители увидят 1 июля.

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