Последняя серия 4-го сезона «Очень странных дел» будет идти два с половиной часа

Сервис Netflix рассказал о длительности эпизодов четвёртого сезона «Очень странных дел», первый том которого выйдет в конце мая. Все серии будут идти больше часа, а самой продолжительной оказалась последняя — два с половиной часа.
Компания не раскрыла точное время каждого эпизода, но представила длительность первого и второго тома, а также последних серий. Из этого можно подсчитать примерную продолжительность всех.
Длительность серий четвёртого сезона «Очень странных дел»
- 1-7-й эпизоды — примерно полтора часа каждый (суммарно около девяти часов)
- 7-й эпизод — час и 38 минут
- 8-й эпизод — час и 25 минут
- 9-й эпизод — примерно два с половиной часа
Недавно стало известно, что каждый эпизод четвёртого сезона обошёлся Netflix примерно в $ 30 млн. Это в два раза больше последних серий «Игры престолов», на каждую из которых потратили около $ 15 млн.
Первый том четвёртого сезона «Очень странных дел» будет включать семь серий и выйдет 27 мая. Последние два эпизода зрители увидят 1 июля.
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