Слух: у Starfield проблемы с разработкой из-за старого движка «Скайрима»
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Инсайдер под ником Timur222 поделился новой информацией о проблемной разработке Starfield — космической RPG от создателей «Скайрима» и Fallout 4. Он сослался на пользователя KingCast, который якобы очень близок к студии Bethesda. Выбрали самое интересное из порции слухов.
- Полёты на космических кораблях ощущаются просто ужасно. При этом вторая версия Creation Engine, о которой ранее говорил Тодд Говард, не более чем маркетинг. На самом деле разработчики немного переработали графические модули и добавили несколько новых функций. О масштабном обновлении движка речи не идёт. Так что это всё тот же старый добрый инструментарий, который использовался ещё для Oblivion и Skyrim.
- Инсайдер заявил, что моддеры будут удивлены тому, насколько инструменты для разработки будут похожи на то, что использовалось ранее. KingCast отметил, что «Bethesda создаёт игры, а не инструменты», поэтому инструментарий уже давно заржавел, а фанаты устали с ним работать.
- После выпуска Fallout 76 студия Bethesda Game Studios Austin не переключалась на новые проекты. Авторы продолжают поддерживать своё сетевое детище.
- Новые игры Bethesda будут выходить только на Xbox и ПК. По словам инсайдера, уменьшение количества платформ избавит разработчиков от лишней головной боли.
Ранее о проблемах с игровым движком заявил бывший художник по персонажам, работавший в Bethesda. Он также критиковал космические полёты и назвал Тодда Говарда харизматичным лидером.
Новость по теме«Космические полёты реализованы ужасно»: бывший художник Bethesda рассказал о Starfield
Starfield должна была выйти в ноябре 2022 года на ПК и Xbox Series, однако её перенесли на первую половину 2023 года. Точная дата выхода игры неизвестна.
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