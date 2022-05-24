Тестеры Call of Duty: Warzone создали профсоюз — он первый в индустрии

Тестировщики из студии Raven Software, которая работает над Call of Duty: Warzone и другими частями серии, проголосовали за создание профсоюза. Он стал первым профессиональным объединением у игровых компаний в США.

Несмотря на успех в создании профсоюза, тестировщики только начинают переговоры с Activision Blizzard по условиям контрактов, передаёт The Washington Post.

Мы будем бороться за уважение, за лучшие льготы, зарплату, баланс между работой и личной жизнью, за стабильность и безопасность во время работы и за наших коллег в знак солидарности.

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Создание профсоюза стало результатом увольнения 20 сотрудников по контролю качества. Тогда Activision Blizzard объяснила это решение желанием взять в штат около 500 сотрудников. Такая причина не удовлетворила тестировщиков, которые решили объединиться для защиты своих прав после двухмесячной забастовки.

Изначально Activision Blizzard боролась с созданием профсоюза и оспаривала заявления сотрудников. Позже Национальный совет по трудовым отношениям США всё же решил, что тестировщики могут проголосовать за объединение.

Activision Blizzard взяла тестировщиков в штат, но отказалась повышать зарплаты участникам профсоюза. Согласно заявлению компании, она не может это сделать из-за Национального закона о трудовых отношениях.

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