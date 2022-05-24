Activision Blizzard реально угрожала сотрудникам. Совет по труду готовит жалобу

Совет по труду в США установил, что топ-менеджеры Activision Blizzard действительно угрожали рядовым сотрудникам. На это работники жаловались ещё осенью прошлого года, когда вспыхнул конфликт с Бобби Котиком, однако с недавних пор оскорбления и угрозы возобновились из-за обсуждений зарплаты и условий работы во внутренних чатах.

По данным издания Bloomberg, сотрудникам не только угрожали, но и применяли определённую политику в отношении их социальных сетей, которая нарушала их права. Неизвестно, что именно включала в себя методика руководства.

Теперь Activision Blizzard предстоит урегулировать этот вопрос, иначе компания получит официальную жалобу от Совета по труду в Лос-Анджелесе. Если корпорация этого не сделает, её ждут многомиллионные штрафы и дополнительные проверки от независимых органов.

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