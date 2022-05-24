Авторы экшена Steelrising в духе Dark Souls рассказали о главной героине

Создатели экшена Steelrising, который по геймплею напоминает серию Dark Souls, подробнее рассказали о главной героине Эгиде. Речь зашла о перестраивании тела с помощью модулей и неестественных движениях девушки-автоматона.
Ранее стало известно, что героиню будут усиливать модули, которые встраиваются прямо в тело. Разработчики также поделились, что игрок сможет изменить персонажа прямо по ходу прохождения, чтобы подстроиться под различные ситуации.
Благодаря элегантному образу героини Steelrising авторы продумали вертикальный и воздушный геймплей. Другими словами, Эгида сможет запрыгивать на балконы, пробегать через здания и использовать это в бою.
Эгида создавалась как танцовщица-автоматон, что отражено в её образе уязвимой девушки. Авторам было важно показать контраст между балериной и машиной смерти, в которую может превратиться девушка. Природу героини подчёркивают неестественные пропорции, которые служат основой для различных модулей и встраиваемого оружия.
Как и в других подобных экшен-RPG, в Steelrising появится редактор персонажа. В нём можно настраивать причёски, лицо и одежду.
Steelrising выйдет 8 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее авторы раскрыли детали экшена и показали сюжетный трейлер.
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