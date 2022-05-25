«Топ Ган: Мэверик» может стать самой успешной премьерой в карьере Тома Круза

Уже в эти выходные состоится премьера «Топ Ган: Мэверик» — сиквела культового фильма 1986 года с Томом Крузом в главном роли. По данным аналитиков, фильм идёт на рекордный старт в карьере актёра: за первый уикэнд лента может собрать более $ 100 млн в США. Всё благодаря позитивным отзывам от критиков и масштабной пиар-кампании.
До «Мэверика» лучшим премьерным результатом в карьере Круза была «Война миров» — сборы в первую неделю составили $ 64,9 млн в США. Остальные картины не добрались до отметки в $ 60 млн.
Премьера «Топ Ган: Мэверик» состоится 27 мая. Картина расскажет историю пилота Пита Митчелла по прозвищу Мэверик (Том Круз) — настоящего аса в своём деле. Ему поручают подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказывается сын его лучшего друга, который давным-давно погиб.
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