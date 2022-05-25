Стильный киберпанковский экшен Replaced перенесли на 2023 год

Белорусская игровая студия Sad Cat отложила релиз Replaced на 2023 год. Это экшен в стилистике киберпанка с очень стильной пиксельной графикой. Изначально игру планировали выпустить до конца 2022-го, но команда не успевает закончить разработку.

В Sad Cat работают сотрудники из разных стран, в том числе из Украины. Некоторым из них пришлось переехать в другие регионы, из-за чего производство экшена существенно замедлилось. По словам представителей студии, сейчас разработка игры возвращается в привычный ритм.

Впервые Replaced представили в 2021 году на выставке Е3. Команда подготовила специальный трейлер и рассказала сюжетную затравку. В центре истории окажется искусственный интеллект R.E.A.C.H., который насильно поместили в тело обычного человека. Игра разрабатывается для ПК, Xbox One и Xbox Series. Экшен сразу попадёт в каталог Xbox Game Pass.

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