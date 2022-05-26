Создатель Elden Ring назвал своего любимого босса в игре

В интервью японскому отделу Xbox Wire геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки рассказал о своём любимом боссе в игре. Оказалось, что больше всего ему нравится Радан Бич Звёзд. Автор отметил, что противник интересен сам по себе, а подготовка к бою происходит в достаточно необычном формате — игроку необходимо объединиться с другими персонажами, а затем призвать их на поле боя для победы над мощным врагом.

Миядзаки также заявил, что невероятный успех Elden RIng никак не повлияет на подход команды к производству игр. Студия продолжит создавать «интересные проекты, через которые постарается передать радость и благодарность геймерам».

Ранее Elden Ring похвалил даже Илон Маск, назвав игру прекрасным проявлением искусства. Чуть позже он показал свой билд — оказывается, предприниматель играет за мага.

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